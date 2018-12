Deurnese proef voor stoppende veehouders slaat aan

Aan het experiment dat tot februari duurt en voor het eerst in Nederland wordt uitgevoerd, nemen de gemeente Deurne, provincie Brabant, ZLTO en Rabobank deel. De vier gaan aan de slag met vragen en knelpunten waar de stoppende veehouders mee worstelen. Sinds drie maanden worden die verzameld door twee zogenaamde erfbetreders: Jack Burg en Willem Hijdra. Zij staan los van de organisaties.

De proef met als titel ‘Later is nu’ concentreert zich op de vijftig veehouders die zich eerder aanmeldden voor de Stoppersregeling. Dat Deurne de eerste is waar dit project van start is gegaan, is niet toevallig. Er zijn hier in totaal 393 veehouderijlocaties. De verwachting is dat een groeiend aantal boeren de komende jaren stopt.

De leegstand van agrarische bebouwing zal in Brabant oplopen naar 270.000 m2 in 2030. ,,Als we niets doen voert Deurne straks de top tien van gemeenten met de grootste leegstand aan, zo is de voorspelling”, vat wethouder Marinus Biemans het samen. De vrijkomende bebouwing moet afgebroken worden of een andere bestemming krijgen.

Op de stoppende agrariërs komt een gigantische hoeveelheid veranderingen af. Van slopen van stallen tot omschakelen naar ander werk. Velen van hen wachten lang af met het doorhakken van knopen, is de ervaring van Deurne. ,,We willen hen bijstaan in hun keuzes en hebben daarom met meerdere partijen de handen ineen geslagen.”