Deurnese Samirah de Loyer (20) maakt historische roman: ‘Schrijven zit gewoon in me’

Van iemand die op haar zestiende begon aan het schrijven van een boek zou je misschien verwachten dat het onder young adult of chicklit valt, maar dat is niet de keuze van Samirah. Ze schreef een historische roman die zich afspeelt in de 17e eeuw. „Geschiedenis vind ik interessant. Toen ik begon aan ‘Madelief’ kreeg ik op de middelbare school les over het feodale stelstel, een systeem waarin grond door een koning in leen gegeven wordt aan de adel. Het was zo’n andere tijd dat ik dit een leuk onderwerp vond om over te schrijven.”

Behalve een verhaal over hoe het er destijds aan toe ging, is het ook een liefdesverhaal. De hoofdpersoon, Madelief, een boerendochter, wordt uitgehuwelijkt aan een landheer. Afkeer en liefde strijden om voorrang. Het is er de schrijfster niet om te doen een boodschap over te brengen, maar haar kijk op levensgebeurtenissen zit er onmiskenbaar in verwerkt. „Ik vind dat mensen veel te makkelijk uit een huwelijk stappen. Als je van iemand houdt, moet je je best doen voor elkaar.”

Op de plank

De Deurnese heeft nooit een schrijfcursus gevolgd, maar door veel te lezen en iedere dag wat op papier te zetten, heeft ze zichzelf verbeterd. „Op mijn negende schreef ik al korte verhalen. Dat ben ik altijd blijven doen. Het zit gewoon in me.” Haar debuutroman lag een tijdje op de plank vanwege de zoektocht naar een uitgever. Toen die eenmaal was gevonden, Ambilicious uit Breda, startte het proces van herschrijven. „Mijn redactrice heeft me geholpen een beter ritme in mijn tekst aan te brengen. Daar heb ik veel van geleerd.”

Terwijl Samirah soms nachtenlang schrijft – ze is alweer bezig met een nieuwe roman en een dichtbundel – houden haar medestudenten zich met hele andere zaken bezig. „Ik hoef niet op stap of zo. Ik heb een andere levensstijl dan mijn leeftijdsgenoten. Dat komt omdat ik al meer heb meegemaakt. Die levenservaring vind je terug in mijn boeken, vooral in de autobiografie die ik nog ga uitbrengen.”

Het allerliefst wil de jonge maakster leven van haar schrijfwerk. Voor het geval dit niet lukt, is haar rechtenstudie haar back-up plan. „Ik wil baanzekerheid, daarom ben ik bewust geen literatuur gaan studeren.” Voorlopig kan ze ook vooruit met de tien beginnetjes van boeken die nog ‘op voorraad’ liggen.

Madelief is onder andere verkrijgbaar bij Boekhandel Hub Berkers in Deurne, De Ganzenveer in Helmond en online.