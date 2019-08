Deurnese start met VoorleesExpress: vrijwilligers lezen voor bij gezinnen thuis

De Deurnese werkt in Helmond in een boekwinkel. ,,Klanten die boekjes kwamen halen, vertelden over de VoorleesExpress. Die bestaat in Helmond al een tijd. Ik vond dat het ook in Deurne moest komen.” Van Bussel nam contact op met scholenorganisaties Prodas en PlatOO en Spring Kinderopvang. ,,Om te kijken of er draagvlak voor was.” Dat bleek zo te zijn.