Deurnese straat baalt van ‘verdwenen’ parkeerplaatsen

Tot voor een maand of twee geleden konden ze hun auto er gewoon neerzetten. Maar dat is nu voltooid verleden tijd. De parkeervakken aan het begin van hun straat zijn namelijk veranderd in een blauwe zone. Dat betekent dat ze er maximaal twee uur mogen staan met een blauwe parkeerschijf. Ontheffing daarvoor krijgen ze niet. Dat is wel het geval voor bewoners van de nieuwbouwhuizen aan het Klinkerhof. De nieuwe parkeerplaatsen aan de Steenovenweg zijn dan ook bestemd voor hen.

Met een brief aan alle raadsleden, opgesteld door bewoner J. van Diesen, hopen de mensen van de Steenovenweg aandacht te vragen voor de opmerkelijke parkeersituatie. Ze vragen zich hardop af hoe het kan dat ze niet meer vrij kunnen parkeren op de plekken die recht voor hun huizen liggen en de mensen van om de hoek wel.

Parkeerdruk

Het vinden van een parkeerplek in de straat is geen vanzelfsprekendheid. In de Spoorzone is de parkeerdruk volgens bewoners hoog. Als het terrein bij het station vol is, zoeken automobilisten een plek in hun wijk.

Eerder werden er om die reden in sommige straten al blauwe zones ingesteld, waaronder in de Ringoven, Fabriekstraat en Klinkerhof. Blauwe zone-bewoners komen in aanmerking voor een ontheffing. Anderen niet.

Bewoners van de Steenovenweg zouden ook een gezamenlijke aanvraag kunnen doen. Dan moeten wel alle bewoners instemmen.

De gemeente kan inhoudelijk nog niet ingaan op de oproep van de bewoners, laat een woordvoerder weten. Dit omdat de brief is verstuurd naar alle raadsleden. ,,Het staat dus op de agenda van de raadsvergadering van 12 november. Afhankelijk van wat de raad voorstelt, komen wij met een antwoord op de kwestie.”

P&R-terrein

Nog dit jaar wordt het P&R-terrein bij het Deurnese station uitgebreid met ongeveer zestig parkeerplaatsen. Op de langere termijn is mogelijk een nog grotere uitbreiding nodig. Dat wordt nog onderzocht. Prognoses over het aantal reizigers zijn daarbij belangrijk. Ruimte voor nog meer parkeerplaatsen is er overigens niet meer in de huidige zone. ,,Niets is daar nog zeker over, maar dan zouden we met etages moeten gaan werken”, liet een woordvoerder eerder weten.