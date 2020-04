Deurnese varkenshandel krijgt van provincie geen toestemming om uit te breiden

Brand op meer dan meter hoogte in telefoon­mast naast A67 in Liessel

8:10 LIESSEL - Een telefoonmast langs de A67 bij Liessel heeft zaterdagnacht rond 01.55 uur in brand gestaan. Die begon in een elektriciteitskastje aan de grond, maar sloeg over op de bedrading in de mast. Het vuur kwam uiteindelijk tot meer dan tien meter hoog.