Deurnese varkenshouder fietst zes keer tegen Alpe d'Huez op: ‘Onmacht ombuigen naar iets hoopvols’

Vóór Hemelvaart waren het zes mensen die in het hoofd van John van Paassen (54) mee de berg op zouden fietsen. Zes vrienden, familieleden, collega’s die allemaal op hun eigen manier tegen kanker knokken. Sommigen met hoop, sommigen de hoop voorbij.

Maar sinds donderdag, sinds zijn peetoom overleed aan astbestkanker, zijn het er vijf.

,,Er moet veel meer geld komen voor onderzoek naar die kloteziekte”, zegt Van Paassen en de strijdlust komt uit zijn tenen. ,,Kanker moet een chronische ziekte worden. Daar fiets ik die berg voor op.”

Die berg, dat is de Alpe d’Huez. Samen met vijfduizend anderen gaat hij zes keer een veertien kilometer lang gevecht aan met 21 bochten en een stijgingspercentage van gemiddeld 9.8 procent. Zes keer probeert hij door de verzuring heen bijten en tot in elke vezel pijn lijden. ,,Zoals mensen met kanker elke dag pijn lijden.”

Een voordeel: hij weet wat hem te wachten staat. Het is niet voor het eerst dat John van Paassen de berg tegenkomt op zijn pad. Tien jaar terug deed hij voor het eerst mee met Alpe d’HuZes, in een groot team van veehouders onder de naam BIG Challenge. Oprichter Herman Houweling had het hem persoonlijk gevraagd en hij zei -na enige aarzeling- ja. ,,Het hoogste dat ik ooit gefietst had was een viaduct.”

Quote Die berg is zo hóóg, die ligt boven de wolken. Als je daar fietst, krijg je eerst medelijden met jezelf. John van Paassen, Goededoel-rijder

Eén been

In Frankrijk, aan de voet van de Alp, lag uiteindelijk het keerpunt van zijn leven, vertelt hij daags voor zijn vertrek aan zijn keukentafel. ,,Er ging daar een wereld voor me open, op verschillende manieren. Die berg is zo hóóg, die ligt boven de wolken. Als je daar fietst krijg je eerst medelijden met jezelf. Maar dan fiets je iemand voorbij met één been. Die doet er bijna een dag over om boven te komen. Daarna fiets je iemand voorbij en die heeft een foto van zijn overleden kind op zijn stuur. Weet je: ik werkte voor die tijd heel veel en ik zat in veel besturen. Ik was er niet altijd voor mijn gezin, daar besefte ik me hoe rijk ik ben en dat gevoel is nooit meer weggegaan. Ik heb vier kinderen en die hebben bijna allemaal een partner. Als we samenzitten zijn we met z’n negenen. Tegenwoordig krijgt een op de drie mensen kanker. Dat zou dus betekenen dat er dus drie kandidaten tussen zitten die kans maken om kanker te krijgen. Ik ben dankbaar dat iedereen gezond is. Ik fiets ervoor dat er meer mensen blijven leven.”

Met onderzoek naar kanker red je volgens Van Paassen meer mensen dan je misschien denkt. ,,Elk jaar blijven er in Nederland 10.000 tot 15.000 mensen meer leven door onderzoek. Dat is fenomenaal. Nu leeft 63 procent van de mensen vijf jaar nadat de ziekte ontdekt is nog. Toen ik tien jaar terug voor het eerst meedeed was dat 45 procent. Daarom moeten we doorgaan. En moeten mensen blijven doneren.”