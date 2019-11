Deurnese verzameling orgelplaten en bijzondere boeken te koop ten bate van koor in Bakel

BAKEL - Organist en muziekleraar Harrie Scheepers uit Deurne bouwde in zijn leven aan een collectie oude grammofoonplaten en boeken waar ‘muziek in zit’. Zo veel zelfs dat een kenner als Roland de Kroon onder de indruk is en er een speciale beurs komt om de collectie te verkopen, ten bate van gemengd koor Kunst en Vermaak in Bakel.

,,Het is een hele bijzondere boeken- en platencollectie, interessant voor de echte specialisten en beroepsmusici. LP’s, symfonie- en pianoconcerten, allemaal van de eerste pers én boeken van meer dan honderd jaar oud, eerste druk. Deze muzikale collectie is met zoveel liefde, zorg, aandacht, kennis en respect opgebouwd, dat je die daarom zelf ook met respect moet behandelen en verzorgen.”

Roland de Kroon heeft recht van spreken. De bekende internationale gastdirigent en oprichter van het Stedelijk Helmonds Concertkoor zette zich op verzoek aan het beoordelen van de collectie die ooit werd aangelegd door Harrie Scheepers, organist en muziekleraar op scholen in Deurne, en diens vader. De nalatenschap van Scheepers is door zijn nicht Gerry van den Heuvel uit Bakel geschonken aan gemengd koor Kunst en Vermaak uit haar dorp. De koorleiding vroeg op haar beurt De Kroon, die in Bakel woont, te helpen om de collectie een goede bestemming te bezorgen bij ware muziek- en boekliefhebbers. Dat moet gebeuren via een speciale beurs waarvan de opbrengst voor het koor is.

Puntgave grammofoonplaten

Volgens De Kroon is het boeiend materiaal ‘voor de echte specialisten en beroepsmusici’. Ruim honderdvijftig orgelplaten van over de hele wereld heeft Scheepers verzameld met lp’s van onder anderen Marie-Claire-Alain en Ewald Powers Biggs. ,,Allemaal puntgave grammofoonplaten van de eerste label. Die zijn vooral heel interessant. Vooral nu de vinylplaten weer helemaal in opkomst zijn.” Er zitten opnames tussen van orgelmuziek in de Notre Dame maar ook op Nederlandse orgels in Haarlem, Utrecht en Rotterdam. Diverse lp’s van symfonie- en pianoconcerten zijn van de eerste pers.

Ook een deel van de boeken is ruim honderd jaar oud. Boeken over orgels en orgelbouw, piano en kerkmuziek, vakliteratuur over onder meer Beethoven en enkele heel bijzondere boeken, zoals Das Wohltemperierte Klavier van Bach uit 1906, eerste druk. In de verzameling zit ook bladmuziek voor gregoriaanse kerkdiensten en andere kerkelijke gezangen.

Voorzitter Ank Jonkers van Kunst en Vermaak roemt De Kroon voor zijn inzet. Jonkers; ,, We zijn ontzettend blij dat Roland ons informatie heeft gegeven hierover. Hij heeft er vele uren ingestoken.” ,,Dat heb ik met heel veel plezier en respect gedaan. Ik heb er zelf ook veel van opgestoken”, aldus een enthousiaste De Kroon.

De muzikale erfenis van Harrie Scheepers wordt op 30 november op een speciale platen- en boekenbeurs in het Parochiehuis aan de Gemertseweg in Bakel te koop aangeboden. ,,We willen professionele orgelliefhebbers aanschrijven voor deze beurs”, zegt Jonkers. ,,Deze beurs is eenmalig, daarna gaan we de platenzaken van de grote orgelsteden zoals Utrecht, Haarlem en Rotterdam benaderen voor de overgebleven boeken en platen.”