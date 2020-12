Deurnese wethouder Verhees krijgt bak met kritiek over zich heen: ‘U moet meer praten met inwoners’

De Deurnese wethouder moet veel beter communiceren met inwoners die betrokken zijn bij plannen van de gemeente, zo luidde de kritiek. Dinsdag kwamen er in totaal drie onderwerpen voorbij waarin ze stelden dat de wethouder niet goed genoeg had overlegd met bewoners.

‘Een mededeling doen, is niet communiceren’

Volgens het CDA voelen om te beginnen sportverenigingen zich niet gehoord als het gaat om de nieuwe subsidieregels voor hun velden. ,,Zij willen meedenken over bijvoorbeeld de aanpak van hun drassige voetbalveld, maar er wordt niet gereageerd op hun aanbod. De wethouder denkt dat een mededeling doen, ook communiceren is. Hij moet mensen laten meepraten”, zei Benny Munsters. Ook de omwonenden van het nieuwbouwproject Christinaplantsoen hadden aangeboden om mee te denken, maar hoorden volgens het CDA niets meer terug.

Quote Ik zie een kwalijke rode draad. Hier moet echt iets gebeuren Frank van Tilburg, Transparant Deurne

Volledig scherm Helm Verhees © Daphne Broers Verreweg de meeste kritiek ontstond over het nieuwbouwplan Haspelweg, waar negen families zich genegeerd voelen door de gemeente. Een van de omwonenden stuurde vlak voor de vergadering nog een brief om de bedoelingen van de buurt uit te leggen. ,,Ze zijn niet tegen nieuwbouw maar ze hadden graag mee willen praten”, reageerde Frank van Tilburg van Transparant Deurne op de brief. ,,Welwillende, positieve mensen. Ik zie een kwalijke rode draad. Hier moet echt iets gebeuren.”

Gerard de Jong van de PvdA zei dat de wethouder dit in het vervolg beter moet organiseren. ,,Het is heel jammer dat de inhoudelijke bezwaren niet mee zijn genomen in het voortraject.” Progressief Akkoord/GroenLinks noemde het 'triest'. ,,Dit gaat heel vaak fout. U kunt wel tegen mensen zeggen: u kunt bezwaar indienen, maar dan is het al te laat.”

De emoties liepen hier en daar hoog op, in tegenstelling tot het commentaar van de partijen die in de coalitie zitten. Daar viel geen woord over de communicatie. Ze omarmden unaniem het bouwplan voor de Haspelweg, zeker in het licht van de woningnood die er in Deurne is. In het plan is plek voor 71 sociale huurhuizen.

‘Algemeen belang’

Verhees trok zich de kritiek van de oppositiepartijen zeker aan, liet hij weten. ,,We moeten volgens u meer aandacht besteden aan de gevoelens die er leven bij omwonenden, daar moeten we dus goed naar kijken. Maar ik wil ook aantekenen dat we ons aan wet- en regelgeving moeten houden. We moeten kijken naar het algemeen belang. En er is ook een grote rol weggelegd voor initiatiefnemers van plannen. Zij moeten ook zorgen voor draagvlak.”

Op 15 december besluit de raad definitief over de voorstellen.