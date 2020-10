Deurnese wethouder Verhees: ‘Sorry voor verwarring’

'Dit is niet goed’

Maar tot verbazing van veel betrokkenen diende Verhees een week geleden inhoudelijk exact hetzelfde voorstel in. Gisteren reageerde hij voor het eerst op zijn manoeuvre, tijdens de raadcommissie waarin het onderwerp weer op de agenda stond. Hij liet weten het erg vervelend te vinden dat het door zijn uitspraken had geleken dat hij iets zou aanpassen. ,,Dit is niet goed. Dat had ik anders moeten verwoorden.” Er leefden nog vragen bij de raad, aldus Verhees. ,,We hebben het voorstel nog een keer tegen het licht gehouden. Maar het is een zorgvuldig proces geweest en we hebben het intact gehouden.”