Deurnese wethouder Verhees trekt eigen voorstel voor onder andere zwembad in: ‘Het roept te veel vragen op’

Geen klassiek carnaval in Laarbeek, wel kleinscha­li­ge activitei­ten

19:02 LAARBEEK - Een klassiek carnaval 2021 met optochten en polonaises, zit er ook in Laarbeek niet in. Toch willen de carnavalsverenigingen bekijken wat er wél mogelijk is. Kindercarnaval, bijvoorbeeld. Of een kletsavond met minder publiek.