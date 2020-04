Deurnsche Peel leent zich slecht voor sporenonderzoek

Tweede verdachte aangehou­den na mishande­ling en ontvoering in kofferbak in Helmond

16:13 HELMOND - Een 38-jarige man uit Ommel is dinsdag aangehouden door de politie op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling en ontvoering van een man, vorige maand in Helmond. Eerder werd al een 37-jarige Helmonder aangehouden in deze zaak.