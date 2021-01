‘Deze lockdown is anders dan de vorige’

Manegevoet­bal Asten gooit het roer na 14 jaar om: Voetbal­toer­nooi gaat op tournee door de gemeente

12 januari ASTEN - Na 14 succesvolle edities gooit manegevoetbal Asten het over een andere boeg. Hans en Gerard Stienen gaan op zoek naar nieuwe locaties, zoals bedrijfshallen of plekken in het centrum van Asten. De eerste editie van ‘Manegevoetbal on tour’ vindt 11 september plaats op het sportpark van NWC.