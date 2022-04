Deze negen mensen uit Deurne zijn zó goed bezig dat ze onderscheiden worden door de Koning

Vorig jaar stond de teller op een recordaantal van tien lintjes, maar ook 2022 gaat de boeken in als lintjes-rijk. Met in hun busje negen koninklijke blauwe dozen trokken burgemeester en wethouders van Deurne dinsdag rond, op zoek naar de mensen die zichzelf bijzonder geliefd hebben gemaakt omdat ze hun nek uit hebben gestoken voor anderen.

Monique de Bock-Martijn, 60 jaar

Monique de Bock-Martijn maakt al jaren tijd vrij voor vrijwilligerswerk. Dat verdient een lintje, vindt de Koning en hij onderscheidt haar daarom met de titel Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tot voor kort was de Deurnese werkzaam als manager bij ORO en probeerde vanuit daar de kloof tussen cliënten en het dorp Deurne te verkleinen. Daarnaast is ze actief bij Mixed Hockeyclub Deurne, de stichting ‘Huis voor de Pelgrim', het parochiebestuur van de Parochie Heilige Willibrord Deurne en Stichting Leergeld.

Bert van den Broek, 60 jaar

Het zal wennen zijn voor Bert van den Broek. Normaal trekt hij er zelf op uit voor een serenade, maar nu wordt de muzikant zelf onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat heeft hij te danken aan zijn inzet voor het verenigingsleven van Deurne, zoals bij Meziekmoakerij Bloast Um Op, KiekOnsUs, DrumFanfare Peelland en HaFaDru. Ook was hij actief bij de scouting Deurne, de Boerenbruiloft en de Peelstrekels. Daarnaast heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het verduurzamen, verbeteren en gezonder maken van de voeding binnen het Radboudumc Nijmegen.

Jan van Geffen, 81 jaar

Jan van Geffen zet zich al meer dan 60 jaar in voor de samenleving, met name voor de biljartsport en de KBO. Dat is ook de Koning niet ontgaan en hij verwelkomt Van Geffen vanaf deze dinsdag dan ook als een kersvers lid in de Orde van Oranje-Nassau. Naast actief lid en bestuurslid van plaatselijke biljartverenigingen, kreeg hij ook jongeren aan het biljarten. Daarnaast spande hij zich ook in voor ouderen als ouderenadviseur en tot de dag van vandaag is hij cliëntenondersteuner WMO. Verder is Jan een verdienstelijk mondharmonicaspeler en daar kunnen anderen van meegenieten.

Meindert Kroeze, 69 jaar

Mooie woorden zijn er ook voor Meindert Kroeze deze dinsdag. ‘Hij is een verbindende persoon met gaven om te delen en hij plaatst eigenbelang op de achtergrond', zeggen mensen die hem goed kennen. Voor zijn belangeloze betrokkenheid bij medemensen en de geloofsgemeenschap wordt hij dinsdag dan ook onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje- Nassau. Sinds 2008 is hij betrokken bij de Protestantse Gemeente Deurne. Hij is preses van de kerkenraad en voorzitter van het college van beheer. Hij bezoekt mensen en waar het kan, helpt hij hen.

Sjef van Ooij, 74 jaar

De Zeilberg plukt al heel wat jaren de vruchten van het enthousiasme en de energie van Sjef van Ooij. Ook hij wordt vandaag extra in het zonnetje gezet en krijgt de eervolle onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Ooij wordt gezien als een gemeenschapsman, een bruggenbouwer, een klankbord voor Deurne en voor Zeilberg in het bijzonder. De lijst met zaken waar hij aan heeft meegebouwd en geholpen is eindeloos: van gemeenschapshuis Den Draai em de Pottenbakkers tot ZSV, muziekvereniging Excelsior en Agrarisch Zeilberg.

Johan van Oosterhout, 78 jaar

De bal is rond, dat weet natuurlijk ook de Koning. Onder andere voor zijn enorme inzet voor de (regionale) voetbalsport wordt om die reden Johan van Oosterhout onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Voordat hij in 1969 startte als scheidsrechter bij de KNVB was hij al actief bij NWC Asten. Na zijn verhuizing van Asten naar Deurne werd zijn betrokkenheid verlegd naar verenigingen in de St. Jozefparochie, waaronder S.J.V.V en het Hofke van Marijke. Als vertegenwoordiger van de voetbalclubs in de regio was hij waarnemer bij risicowedstrijden en lid van het landelijk voetbalparlement van de KNVB.

Gerard Regli, 79 jaar

Ook Gerard Regli is van onschatbare waarde voor Deurne. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor zijn medemens en staat nog steeds altijd klaar voor iedereen. Zo is hij één van de initiatiefnemers van de Voedselbank Deurne en onder meer vanwege dat wapenfeit mag hij zich vanaf deze dinsdag Lid in de Orde van Oranje- Nassau noemen.

Naast de werkzaamheden voor de voedselbank was Regli vanaf dag één betrokken bij de Participatieraad Deurne. Hij was en is volgens de mensen die hem kennen ‘zeer betrokken, energiek, integer, oprecht en positief’.

Ronald Scharroo, 68 jaar

Ronald Scharroo kan zijn alles wat hij ooit belangeloos voor Deurne heeft gedaan, niet op een A4-tje kwijt. De waslijst begint ergens in de jaren tachtig en nog altijd komt er geen eind aan. Hij zette zich in voor wijkraden Zeilberg en Houtenhoek, richtte de stichting Factor Deurne West op en stond aan de wieg van OVO (ouderen voor ouderen). Daarnaast is hij actief bij en voor Holtens Molen, voorzitter van de Voedselbank en sinds kort ook van Stichting ’t Hart Deurne. Meer dan genoeg redenen voor de Koning om ook Scharroo te verwelkomen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Martien Seijkens, 70 jaar

Last but not least: de man die zich al een halve eeuw inzet voor Liessel, Martien Seijkens. Ook hij hoort vanaf dinsdag bij de club van Leden in de Orde van Oranje-Nassau. Dit heeft Seijkens te dank aan zijn hulp aan diverse verenigingen in Liessel. Vanaf 1970 is Martien actief bij volleybalvereniging Livoc en als leider bij Vereniging Jong Nederland. Daarnaast kan ook Kindervakantiewerk Liessel op zijn betrokkenheid rekenen en mag ook Stichting Kleine Evenementen Liessel altijd een beroep op hem doen.