Diamanten broeder Thijs heeft gildekleur in zijn hart gesloten en er de voordeur mee getooid

BAKEL - Mathijs - Thijs - de Haan (73) is zestig jaar lid van het St. Willibrordusgilde in Bakel. ,,De schut is mij lust en mijn leven, het is een skon en gezellige club.”

Zijn trots is bij hem thuis duidelijk te zien. Al direct bij zijn voordeur die in de kleur van het gilde is geschilderd. In zijn woonkamer hangen tal van foto`s waaronder een prachtige grote plaat het Willibrordus. ,,Daar staan we net zo op gesteld als op de Nachtwacht.”

Helpen in de tuinderij

De Haan kwam er als 13-jarige bij. ,,Mijn vader was bij de schut en hij wilde graag dat ik er ook als jong manneke bij kwam. Ik moest eerst leren trommen. Dat heb ik bij Jan van den Eijkhof geleerd. Ik kon geen noten lezen en heb het op mijn gehoor geleerd. Ik moest als tegen prestatie helpen in de tuinderij.”

Een jaar later had hij het trommelen onder de knie. ,,Ik mocht bij het gilde komen als tamboer. Ik was de eerste jongere gildebroeder in Bakel.” Zijn debuut maakte hij tijdens het gildefeest in Bakel. ,,Mijn zus Joke heeft mijn eerste pak gemaakt.”

Onder de foto: zilver poetsen voor vader

Mooie herinneringen heeft hij aan zijn vader die zeventig jaar lid is geweest. ,,Mijn vader heeft zich een keer tot koning van het gilde geschoten. Hij was het drie jaar koning, zat in het bestuur en schonk ook een zilveren schild. Drie jaar poetste ik al het koningszilver voor hem.”

Veel te zwaar

Zelf is hij twee keer koning geweest, van 1971 tot 1974 en 2007 tot 2010. De eerste keer heeft mijn vader mij geholpen. Als tamboer kon je niet het koningsvest met de zilveren schilden dragen als we er op uittrokken. Dat was veel te zwaar. Mijn vader droeg het dan.”

De reizen zijn hem ook bijgebleven. ,,We zijn twee keer naar de Paus in Rome geweest. Dat was prachtig. Ik was zo blij dat ik die laatste reis mee heb kunnen maken want ik had van tevoren een ongeluk gehad. Maar kon toch mee samen met mijn zus als verzorgende.”

Bij het gilde en hun feesten staat de gezelligheid voorop. ,,Het mooie is de broederschap samen. Na de wedstrijden gaan we gezellig bij elkaar zitten met een glas gerstenat. Als we in de prijzen zijn gevallen, zetten we ons clublied in en zingen: ‘Wij komen uit Brabant, een stukje Nederland, wij zijn de vertolkers van Middeleeuwse trant.”

55 jaar is De Haan tamboer geweest, een schouderblessure betekende het einde. Nu is hij piekenier en zilverdrager. Maandag 7 november op de dag van de patroonheilige wordt de jubilaris in het zonnetje gezet: ’s morgens wordt hij thuis afgehaald door zijn broeders om naar de gildemis te gaan. Daarna wachten en vendelgroet bij de Wilbertdries, het koningsschieten en van 18.30 tot 20.00 uur een receptie in gildehuis café/zaal Hein Horst aan de Van de Poelstraat met aansluitend gildefeest.