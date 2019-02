Dientje in Gemert na 90 jaar verder zonder familie Wijn

Wat vinden transpor­teurs van invoering van de spitstaks?

8:00 EINDHOVEN - Met het toenemen van het fileleed, vooral in de regio Eindhoven, lijkt het draagvlak voor het invoeren van rekeningrijden toe te nemen, ook in het bedrijfsleven. Uit een enquête van VNO-NCW bleek deze week dat een kleine meerderheid (53 procent) van de ondernemers in Noord-Brabant en Zeeland voorstander is van zo’n spitstaks, een tolheffing op belangrijke wegen. Het ED laat een voor- en tegenstander aan het woord.