Dierenarts en personeel willen bedrijf van bij overval zwaargewond geraakte Helenavener door laten draaien

St. Lambertus verloor zijn commandant en de leden een gilde­vriend, maar Willem Lomans wordt nooit vergeten

SOMEREN - Bij Gilde St. Lambertus wordt elk jaar geschoten om de Willem Lomans-beker. De voormalig hoofdman en commandant is al zo lang overleden dat niet iedereen in Someren-Eind meer weet wie hij was. Zijn zoon en twee oudgedienden halen herinneringen op.

7 juli