Dierenwinkel verhuist van Lierop naar Someren

Lunapark verlaat kermis Aar­le-Rix­tel voortijdig

11:30 AARLE-RIXTEL - Het Lunapark op de kermis in Aarle-Rixtel vertrekt voortijdig. Een van de redenen is dat de vrouw van de eigenaar in haar gezicht is geslagen toen ze een kind de toegang weigerde, omdat de ouders niet wilden betalen. Andere reden is dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken bij meerdere kermisexploitanten.