Dikke kilometer natuurbeleving in Astens bos

Sinds kort hangt in een van de bomen een nestkast speciaal voor steenuilen. Die is nog leeg. Maar er is wel een vossenhol in het bos aangetroffen. ,,De vos is er laatst nog gespot", vertelt Toon Leenders, lid van het onderhoudsteam. Hij vindt het mooi dat het 'bijenbos' is opgeknapt: ,,We zijn er enkele jaren geleden mee begonnen en je ziet nu al het resultaat. De vos is er een mooi voorbeeld van."



Volgens Leenders zijn de imkers steeds breder in de natuur geïnteresseerd, waar ze zich voorheen alleen richtten op de honingbij. Dat de mens met het wandelpad straks vaker in het bos aanwezig zal zijn, vindt hij niet erg: ,,Daar moet je niet te bang voor zijn. De mens is ook onderdeel van de natuur. Groot voordeel van zo'n natuurbelevingsbos is dat je meer draagvlak krijgt onder de mensen."