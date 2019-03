Directeur kindcentrum Elsendorp: 'Je moet willen veranderen’

Nadenken over de toekomst, in Elsendorp is het een tweede natuur. In 2026 bestaat het pioniersdorp honderd jaar. Om er voor te zorgen dat het dorp ook in de komende decennia bestaansrecht heeft, stak een aantal bewoners al eerder de koppen bij elkaar. Daarnaast loopt er al langer een proef waarin in samenwerking met gemeente en provincie wordt gekeken hoe leegstand in het buitengebied het beste aangepakt kan worden.