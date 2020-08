Discotheken en clubs balen van verschuiving door corona: ‘Elk weekend illegale feesten’

‘Cruise­sche­pen virusvrij met ventilatie­sys­teem uit Deurne’

13 augustus DEURNE - Food Design Solutions, dat innovatieve oplossingen voor de voedselindustrie aanbiedt, zet dezelfde techniek in voor bestrijden van virussen in de lucht zoals corona. Het eerste cruiseschip in Italië is er al mee uitgerust.