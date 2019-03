Discussie over planschade in Gemert

Gemertenaar Joan van Wetten is in het dagelijks leven planoloog bij de gemeente Laarbeek en is daarom goed thuis in de materie. Hij woont naast voormalig horecacentrum Keizersbosch aan de Oudestraat in Gemert, waar ontwikkelaar Keizersberg Vastgoed inmiddels zeven nieuwe woningen bij heeft gebouwd. Van Wetten diende bij de gemeente een verzoek om planschade in, maar de gemeente wees dat verzoek van de hand.