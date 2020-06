Dit is de eerste Nederlander die fietst op waterstof

De waterstoffiets van het Franse bedrijf Pragma Mobility weegt 32 kilo, kost 7.500 euro exclusief btw en oh ja een klein minpuntje: tanken gaat voorlopig nog niet. Dick van Goch (54) heeft als verkoopvertegenwoordiger van Pragma Mobility de waterstoffiets al in zijn bezit, als eerste in Nederland. Ondanks de genoemde nadelen verwacht hij dat de fiets hier gaat aanslaan. ,,Ik zie hier zeker toekomst in. Er is al een nieuw type in de maak die lichter is en onder de 6.000 euro gaat kosten." En die vulstations? ,,Die gaan er komen."



De waterstoffiets is begrensd op een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Met een volle tank kan 150 kilometer worden overbrugd. Tanken duurt slechts enkele minuten. Van Goch verwacht zelf dat over vijf jaar minimaal 200 waterstoffietsen in Nederland rondrijden en dat er verspreid over het land tien vaste vulpunten zijn. In ‘thuisland’ Frankrijk rijden nu al zo’n 150 waterstoffietsen rond, vooral via deelfiets-projecten. Voor deze fiets is een ander type tankstation nodig dan voor auto's die al wel op verschillende plekken - waaronder in Helmond - zijn aangelegd. Auto's kunnen op 350 of 700 bar worden afgevuld. Die druk kunnen de kleine tanks op de fietsen niet aan. Die worden op 300 bar afgevuld.