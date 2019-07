‘Dit jaar al 18 ongelukken op dezelfde weg’: wat is nut van houten vangrails?

Afgelopen vrijdag was, volgens omwonenden, alweer het achttiende ongeluk van 2019. Een motor die stond te wachten op een afdraaiende auto werd van achteren aangereden. Een jonge vrouw die achterop zat, raakte gewond. De houten vangrail, die over bijna de volle lengte van de weg is geplaatst, zorgt ervoor dat uitwijken niet meer kan. ,,Wat ik me afvraag is waarom. Wat is nut en noodzaak van die vangrails?", stelt Arjan Everink, hoofd verkeer en rijopleidingen van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). ,,Met name de houten vangrails zien we steeds vaker. Zeker langs wegen die gerenoveerd worden. Ik denk dat het meer om het esthetische gaat dan om de veiligheid."