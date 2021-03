Diverse overtredingen bij PIT-actie in buitengebied Laarbeek en de vier kernen

Brandge­vaar­lij­ke woning in Asten gesloten

17 februari ASTEN - De woning op een bedrijfslocatie in Asten is dinsdag per direct gesloten vanwege brandgevaar. Tijdens een controle van het Peelland Interventie Team werden nog meer fouten geconstateerd. Zo waren twee kamers op de bovenverdieping ingericht als slaapplaats. Hier stonden twee bedden, bankstel en een televisie. In het pand waren ook een wasmachine en droger aanwezig. Bewoning in een bedrijfspand mag niet volgens de regels.