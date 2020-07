Diverse pareltjes in corona-programma Eendracht Gemert

,,Het heeft heel veel tijd en energie gekost, maar het is ons gelukt om tot en met december een prachtig corona-programma neer te zetten. Per voorstelling twee keer per avond voor honderd personen én betaalbaar. Mét het pauzedrankje de zaal in. Dat wordt op één avond dus voor 200 mensen exclusief genieten.” Remko Boesveld, directeur-bestuurder van De Eendracht, vertelt het met gepaste trots. Het Gemertse theater heeft dan ook diverse pareltjes op het programma staan. Zoals Vera Mann, een van de grootste musicalzangeressen van het land, die op 6 november naar Gemert komt met haar One Mann Show ‘Goesting’, waarin ze een muzikale reis maakt door het vrouwenleven. Ook nationaal talent Joris Linssen doet met zijn muziekgezelschap Caramba Gemert aan op 1 november. ,,En De Theater BV wordt ook zeer de moeite waard. Op 12 september brengen zij met een grote cast hun eigen intieme liefdevolle musical over twee mensen in een verpleeghuis.”

Theaterrentree

Martijn Brouwers, geboren en getogen in Beek en Donk, is al jaren succesvol in heel Nederland. Hij komt op 26 september naar Gemert met liedjes van Aznavour, Baker, Sinatra en Brel. De zanger/acteur zou na een ernstige ziekte waar hij wonder boven wonder weer bovenop kwam, dit jaar eigenlijk zijn theaterrentree maken in de musical Titanic.

Grote pluim

Koffiedik dijken

,,2019 was voor de Eendracht het beste jaar ooit,” kijkt Boesveld terug. ,,In maart hadden wij ons programma al helemaal klaar dus dat corona zorgde voor een enorme domper. We hebben eerst alles naar juni verzet. Per voorstelling 400 mensen benaderen om dat te regelen, kost heel veel tijd, maar zoals bekend ging dat uiteindelijk ook niet door. Nu hebben we gelukkig weer een prachtig programma in ons mooie theater en dat willen we laten zien. Wat het vanaf januari wordt, is nog even koffiedik kijken. Daar beslissen we in oktober pas over.”