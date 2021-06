Dj-talent uit Beek en Donk: met hun harde beats laten Stan en Raoul duizenden harten sneller kloppen

Gedode man in bosvilla Lieshout is voormalig Vlis­co-top­man Willem van der Willigen

14 juni LIESHOUT - Willem van der Willigen is de man die vrijdagmiddag dood werd gevonden in zijn bosvilla in Lieshout. De voormalige topman bij Gamma Holding, waar Vlisco destijds toe behoorde, leidde de laatste jaren een rustig bestaan in de bossen. Dat hij om het leven is gebracht, schokt de buurt. ,,Ik kon vannacht moeilijk slapen.’’