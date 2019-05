Dode bij frontale botsing op Kanaaldijk Noord in Someren

De Zwaan in Bakel blijft De Zwaan, maar met een nieuw jasje

10 mei BAKEL - De 23-jarige Kayl Bouwmans uit Bakel wordt per 1 juli de nieuwe uitbater van café-zaal De Zwaan in Bakel. ,,Ik heb er veel zin in”, vertelt de jonge ondernemer, die momenteel nog werkzaam is als keukenmedewerker bij Kop Of Munt in Gemert.