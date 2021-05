Dode eik in museumtuin wordt spiegeltjes-kunstwerk

DEURNE - Hoe een dode boom een blikvanger wordt: kunstenaar Jeanne Melief is de stam van een eik in de museumtuin van De Wieger aan het bekleden. Ze beeldt op eigen wijze met stukjes gekleurd glas het verhaal van 1300 jaar Deurne uit.

Eerder beplakte ze al bomen in het Zandbos en in het Duitse Frauenau. Een van de voorwaarden om te kunnen werken, is droog weer. Daarom lag het project een week zo goed als stil. ,,Ik had alleen wat krijtstrepen er op gezet. Die zijn weg geregend.” De sterke wind maakt het ook lastig om op de steiger te staan.

Maar Melief is in een dikke maand tijd al aardig opgeschoten. ,,Er staat geen druk op, ik heb geen einddatum. Het zou mooi zijn als het werk in juli klaar is, dat mensen vanaf het terras er naar kunnen kijken.”

Levensgroot ei met kleurrijke vogel

Van de dode eik staat een stam overeind van vijf tot zes meter lang. De Deurnese kunstenaar blaast deze op verzoek van het museum nieuw leven in. Opdracht was om een link te leggen met het jubileum van Deurne. ,,Onderaan heb ik een levensgroot ei gemaakt. Hieruit komt een kleurrijke vogel. Die vogel symboliseert het culturele leven en alle activiteiten in Deurne.”

Ze bevestigt de spiegeltjes in allerlei tinten (,,ik hou van kleuren”) met polymeerlijm. Een medewerker van het museum heeft knoesten van de stam afgezaagd en zorgde ervoor dat de ondergrond glad is.

Quote Er komt een artsente­ken in: de boom is waarschijn­lijk door Hendrik Wiegersma geplant Jeanne Malief, Maakt met stukjes glas kunstwerk van boom

Onder het ei moet nog een groot nest komen. Melief: ,,Kinderen van verschillende scholen gaan dat maken. Het is de bedoeling dat ze allerlei kleine voorwerpen meenemen. Er moeten er minstens 1300 op komen.”

Het project heet 'Worteling’ (geworteld zijn). ,,Ik ga er wortelachtige slierten op maken. Met daar tussen zo'n artsenteken met een slang. De boom is waarschijnlijk door Hendrik Wiegersma geplant.” De Wieger was de woning van de bekende huisarts.