Doeboek als prettig alternatief voor niet doorgaan kindervakantieweek Bakel

,,In tien dagen tijd is dit Doeboek tot stand gekomen. Een boek met ruim 45 pagina’s speelplezier”, vertelt Fanny van Mierlo voorzitster van Kindervakantieweek (KVW) Bakel. ,,De inschrijvingen liepen al goed voor deze week, maar door het coronavirus moesten we alles afblazen. Maar we wilde toch graag iets doen voor de kinderen. Via dit boek zijn we toch zichtbaar voor hen.”

Niet alleen voor de jeugd, maar ook voor de werkgroep zelf was het een teleurstelling dat de kindervakantieweek dit jaar niet door kan gaan. Het zou de 49ste editie zijn. Van Mierlo: ,,Onze werkgroep telt 21 leden. We misten de samenwerking en het toewerken naar die week met z’n allen. Op deze manier hebben we dit toch een beetje teruggebracht.”

Knutselopdrachten en zelf proefjes maken

Vanuit de werkgroep werden al verschillende ideeën geopperd om toch iets te doen voor de kinderen. Een paar weken geleden is de werkgroep bijeen geweest en kwam het idee van het Doeboek naar voren.

Er staat van alles in, van kleurplaten, knutselopdrachten, puzzels, proefjes maken tot speurtochten toe. ,,Mi skon en koi weer kenne ze mi di boek toch veroit”, lacht bestuurslid Francien Bergmans. Alle leden hebben in groepjes pagina’s bedacht en uitgewerkt.

,,Het leuke van dit boek is dat men er niet alleen thuis, maar ook in de week van de kindervakantieweek mee bezig kan zijn”, vertelt secretaris Koen Verheijen. ,,We hebben van 10 tot 23 augustus doe-opdrachten. Een speurtocht langs de ondernemers in Bakel. In de etalages liggen spullen die daar niet thuishoren. Verder is er een autospeurtocht. Er rijden dan auto’s rond door Bakel en er staan auto’s geparkeerd. Daarop staan aanwijzingen. Hoe of wat, dat kunnen de kinderen vanaf 10 augustus op onze website zien.”

Filmpjes op website

De kinderen kunnen ook proefjes doen met water, lucht en een colafontein. ,,Onze werkgroepleden gaan de proefles uitbeelden en de filmpjes komen op de website te staan”, aldus Van Mierlo. ,,We zijn allemaal erg enthousiast dat we op deze manier toch iets voor de kinderen kunnen doen. En blij met de ondernemers die mee willen werken.”

De Facebookpagina van het KVW is al 3000 keer bekeken. Verheijen: ,,En er staan erg leuke en positieve reactie van kinderen, leiding en ouders op. En daar doe je het voor.”

De kinderen krijgen Het Doeboek op woensdag 8 juli uitgereikt op de basisscholen in Bakel. De kinderen die in Bakel wonen, maar elders op een basisschool zitten kunnen het Doeboek ophalen op donderdag 9 en vrijdag 10 juli tussen 15.00 en 20.00 uur op Marijkestraat 3 in Bakel.