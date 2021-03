Doek valt op termijn voor Parochiehuis Bakel

BAKEL - Hoe lang het gaat duren, dat is nog even afwachten. Maar dat uiteindelijk het doek gaat vallen voor Het Parochiehuis in Bakel, dat is een ding dat zeker is. Al zal dat naar verwachting pas over drie tot vijf jaar het geval zijn. Dan komt er na meer dan twintig jaar een einde aan het bestaan van dit theater annex ontmoetings- en vergadercentrum aan de Gemertseweg.

De reden? De aanstaande komst van de Huiskamer van Bakel, de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). ,,Als dat MFA over een paar jaar open gaat, stopt de subsidie die wij nu krijgen van de gemeente Gemert-Bakel. En dat betekent automatisch het einde van Het Parochiehuis", zegt voorzitter Mari Platenburg. ,,Zonder subsidie kunnen we niet. En het bestuur en de vrijwilligers zien het niet zitten om op te gaan in dat MFA.”

Bittere pil

En dat is een bittere pil, erkent de voorzitter ruiterlijk. Lange tijd hoopten de mensen achter Het Parochiehuis dat een nieuw MFA op het lommerrijke terrein rondom het monumentale pand aan de Gemertseweg kon worden gebouwd. Maar dat bleek uiteindelijk bouwtechnisch niet haalbaar te zijn. Er is simpelweg te weinig ruimte.

,,Dat was wel even slikken, ja”, zegt Platenburg. ,,Maar goed, uiteindelijk gaat het niet om ons. Het gaat er om wat het beste is voor Bakel. En als de conclusie is dat het MFA het beste kan komen op de plek waar nu 't Viltje staat, op de hoek van de Dorpsstraat en de Viltstraat, dan moet het zo maar zijn. Dan leggen we ons daar bij neer.”

In het gedrang

Daarmee is Het Parochiehuis de tweede organisatie in Bakel waarvan de toekomst door de bouw van het MFA in het gedrang is gekomen. Ook het voortbestaan van OJC Fuse aan de Dorpsstraat staat op het spel. Bestuur en raad van toezicht van de Fuse hebben nee gezegd tegen het verzoek van het gemeentebestuur om straks naar de Huiskamer van Bakel te verhuizen. Ze willen hun eigen identiteit behouden, en niet opgaan in de massa.

,,Wij hebben het er ook over gehad om te verhuizen naar het MFA”, licht Platenburg toe. ,,Maar daar voelden onze vrijwilligers ook niks voor. Dan zouden we op moeten gaan in het groter geheel, en ons eigen gezicht verliezen. Want er komt straks ongetwijfeld een MFA-bestuur met daarin vertegenwoordigers van alle organisaties die er gebruik van maken.”

Vanwege corona liggen ook in het Bakelse Parochiehuis de meeste activiteiten momenteel al langere tijd stil. Ondanks het vooruitzicht dat het over een paar jaar helemaal afgelopen is, maken de enkele tientallen vrijwilligers zich toch nog op voor een herstart, ergens in de komende maanden. ,,Wij zijn hier met een club mensen die zich graag inzetten voor de Bakelse gemeenschap. En dat blijven we doen zolang het hier kan.”