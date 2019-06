Dog Eat Dog in juli op StreetRock in Bakel

Dog Eat Dog is weer bezig aan een Europese tour. De band speelde in de hoogtijdagen op festivals als Pinkpop en Dynamo Open Air. Met het vastleggen van de Amerikanen heeft StreetRock het programma voor dit jaar rond. Andere acts: Mad Cows, Funky Monks, Bad Medicine, Queen Forever, Helldriver, Cooking John, Up the Irons, Splendid, John Diva & the Rockets of Love en Prinz Klaus.