Domper voor Deurne: dikke streep door ijsfestijn

Geen Stampotmiddag, geen Ameezing on Ice, geen spierpijn van het rondjes schaatsen. Dit jaar gaat er vanwege corona een streep door het IJsfestijn in Deurne. Fans zullen moeten wachten tot 2022.

In 2019 ging er een record aan diggelen. Vijftienduizend schaatsers leefden zich drie weken lang uit op de schaatsbaan in het centrum van Deurne, die dat jaar voor het eerst ook was opgetuigd met een metershoge roetsj-baan. Bij schaatsen bleef het niet: ook in het horecapaviljoen hingen de mensen met de benen buiten.

Nieuwe uitstraling

Vol goede moed startte het bestuur van het IJsfestijn begin dit jaar dan ook met het organiseren van de 12de editie die van 17 december tot en met 9 januari zou plaatsvinden op de Markt. Het paviljoen zou omgedoopt worden tot D'n Herberg en een nieuwe uitstraling krijgen in samenwerking met Baroef.

Masked Singer

Ook was het programma al zo goed als rond, met activiteiten als Heel Deurne Bakt, Ameezing on Ice, The Masked Singer en speciale middagen voor de kinderen. Ook zou er in D'n Herberg van alles te doen zijn, zoals een Stampotmiddag met Troubadour en een Große Après Ski Party.

Volledig scherm een eerdere editie van het IJsfestijn © Rene Manders

,,Het enthousiasme vanuit de sponsoren, vrijwilligers en stagiaires was erg groot. Iedereen keek enorm uit naar de komst van de ijsbaan, een nieuwe samenwerking in de horeca en een sfeervol evenement”, blikt de organisatie terug. Maar opnieuw gooit corona een overdosis roet in het eten.

Onzekerheden

,,De afgelopen weken vroegen we ons af of het wel verstandig is om zo’n groot evenement neer te zetten van drie weken, met de daarbij behorende maatregelen en onzekerheden. We willen een mooi en gastvrij evenement organiseren waar de hele familie van kan genieten, van jong tot oud.” Het festijn wordt verzet naar 2022, vanaf 16 december.