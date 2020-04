Dood 29-jarige Beek en Donkenaar: ‘Dit raakt gemeenschap keihard’

,,Als er een God bestaat, dan moet dat niet maggen", verzucht John van Kaathoven, slijter aan het Piet van Thielplein in Beek en Donk. Hij kent de twee broers, van wie de een dinsdagmorgen is overleden en de ander een paar dagen eerder uit zijn coma wakker is geworden. ,,Guus kwam hier altijd om speciale biertjes te kopen. Met Bram doe ik wel zaken voor restaurant Uniek, dat van zijn vriendin Cathelijne is. Dit is zó onwerkelijk, het hakt er echt keihard in. Als dit een normale tijd was geweest, zou het crematorium te klein zijn om iedereen op te vangen. Ze zouden voor hem erehaag moeten vormen van Lieshout tot aan Beek en Donk.”