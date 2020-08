Doodgeschoten man in Uden is 53-jarige kickbokstrainer Stef Muller uit Mariahout

Broeder­schap belangrijk dan bier

25 augustus SOMEREN-EIND - In 1895 was de enige winkel in Someren-Eind eigendom van een aantal inwoners. Die besloten om met de inkomsten een harmonie op te richten. Dat mislukte: de inkomsten waren niet toereikend. ,,Dus werd besloten om een gilde op te richten, dat was goedkoper”, zegt Jan Verheijen (84). Hij is al 53 jaar lid van Gilde St Lambertus dat in september 125 jaar bestaat.