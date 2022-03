Doodsoorzaak tien buizerds in Deurne is nog een raadsel: 'Dit duidt op menselijk handelen’

Musical Voices mag eindelijk weer doen waar ze goed in is

NEERKANT - Popkoor Musical Voices uit Neerkant bestond in 2020 veertig jaar. Twee keer werden de vier uitverkochte jubileumconcerten Celebrations uitgesteld vanwege corona. Tenslotte werden ze gecanceld. Afgelopen zaterdagavond stond het koor eindelijk weer op het podium, evenals Zanggroep Kazoo uit Heythuysen, tijdens het concert Back on Stage in De Moost in Neerkant.

20 maart