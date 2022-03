Door gebrek aan nieuwe leerlingen dreigt opnieuw sluiting voor basisschool: 'Maakt veel los in het dorp’

GRIENDTSVEEN - Door een hardnekkig gebrek aan nieuwe leerlingen wordt basisschool De Driehoek in Griendtsveen opnieuw met sluiting bedreigd. Schoolbestuur Dynamiek onderzoekt samen met ouders of er nog een overnamekandidaat te vinden is voor de enige school van het dorp.