Door jonge broers gemaakt boerenijs bij ijssalon De Gebroeders in Bakel

BAKEL - De nieuwe, toepasselijke naam ‘De Gebroeders’ was snel gevonden. De broers Leon en Koen Bouwmans hebben IJssalon Moniex in Bakel overgenomen. Ze verkopen er ambachtelijke ijs dat gemaakt wordt van verse melk van de boerderij van hun ouders.

,,Deze kans kwam vorig jaar op ons pad”, vertelt Koen (20). ,,Ik werkte hier als vakantiehulp bij de vorige eigenaars. Zij vroegen of ik de zaak eventueel over wilde te nemen. Ik wist dat Leon dit heel graag wilde want die wilde graag een eigen bedrijf starten.” Lang hoefden de broers er dan ook niet over na te denken. Ze hadden al ja gezegd voordat ze iets op papier hadden staan. Leon (25): ,,Mijn jongensdroom komt hiermee uit.”

Blauw

Ze bedachten een nieuwe naam, het logo werd snel gevonden en over de kleur blauw als huisstijl voor de ijssalon waren de broers het ook snel eens. ,, We zitten op veel dingen op een lijn, dat is wel prettig om samen te ondernemen”, aldus Leon. De broers zitten al enigszins in het vak. Leon heeft een bakkersopleiding gedaan en in Antwerpen een opleiding voor ijstaarten maken. Verder hoopt hij volgend jaar af te studeren op bedrijfseconomie. Verder heeft de jonge ondernemer al enkele jaren in een chocolaterie en patisseriezaak gewerkt. Koen is vorig jaar afgestudeerd op patisserie en chocolaterie in Wageningen.

Beiden opleidingen hebben veel draagvlakken met ijs maken. Koen: ,, Onze ouders hebben in Bakel een melkveebedrijf. Ons ijs wordt gemaakt van de verse melk. Daarbij willen we vers fruit en zoveel mogelijk streekproducten gebruiken om ons ijs te maken. Maar we maken ook lactosevrij ijs in verschillende smaken.” Ze noemen hun ijs dan ook geen Italiaans ijs, maar ambachtelijk Bakels ijs.

Niet alleen voor ijs kan men terecht bij De Gebroeders, maar ook voor een kopje koffie of thee en eigengemaakt gebak. En later wellicht ook voor eigengemaakte chocolade- en patisserieproducten.