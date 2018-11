Door succesvolle inzamelingsactie kan Joost weer honingraten stapelen

Medewerker mishandeld bij gewapende overval op tankstati­on Esso in Beek en Donk, verdachte aangehou­den

10:06 BEEK EN DONK - Esso Vissers in Beek en Donk is woensdagavond rond 18.40 uur overvallen. De dader gebruikte daarbij een wapen. Een medewerker is mishandeld en raakte gewond. De dader werd een aantal uren later aangehouden in een woning in Beek en Donk.