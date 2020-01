Door zeldzame spierziekte skiet Isa (7) uit Aarle-Rixtel gewoon zittend

Ze kan niet lopen, een griepje kan levensgevaarlijk zijn en ademen gaat soms moeilijk. Vanaf de geboorte zagen Isa's ouders dat ze zich langzaam ontwikkelde. Vijf jaar later kwam de diagnose. Isa zat toen al drie jaar in een rolstoel.

De ziekte MDC1A die Isa heeft, houdt in dat Isa een eiwitgen mist dat de spieren 'dicht' hoort te maken. Haar spieren 'lekken' dus als het ware. Deze lekkages zorgen ervoor dat de spieren niet goed aan elkaar binden en daardoor zwak zijn. In Nederland zijn slechts twintig gevallen bekend van mensen die deze ziekte hebben.

Isa's ouders Nicole en Paul zijn beiden dragers van het gen. Dat wisten ze van tevoren niet. De kans dat hun kind ziek zou worden, was 1 op de 4. "Dikke vette pech dus", zegt Nicole van Deursen. Voor Isa, niet voor haar jongere zusje Tessa, die de ziekte niet heeft.

Puberteit

Isa kan haar eigen groei net bijhouden. Naarmate ze ouder en zwaarder wordt, zullen bepaalde bewegingen moeilijker worden. Groeispurten en de puberteit die eraan komen, zijn grote punten van bezorgdheid. Het is onzeker hoe Isa's lichaam daarop reageert.

Stichting Voor Sara zet zich in voor onderzoek naar MDC1A en andere zeldzame spierziektes. Dankzij veel donateurs is de universiteit van Maastricht daarmee begonnen.

Ook in Aarle-Rixtel wordt geld ingezameld. Het verhaal van Isa is in het dorp niet onopgemerkt gebleven. De bewoners weten wie Isa is. Leerlingen van Isa's basisschool De Heindert hielden afgelopen kerstvakantie een spaarpottenactie. Ze vulden de spaarpotten met donaties van familieleden en andere bekenden. De opbrengst is nog niet bekend.

"Lief dat ze dit voor mij doen", vindt Isa. Haar ouders vullen daarbij aan: "Hartverwarmend om te zien wat mensen voor je kind over hebben."

Spelen

Ondanks haar ziekte staat Isa in het leven net als elke andere onbezorgde zevenjarige. Ze is niet bezig met de verre toekomst, zegt moeder. Haar dochter vindt het veel belangrijker met wie ze morgen gaat spelen. "Isa staat er minder bij stil dan wij. Ze weet niet beter. Voor haar is de rolstoel hetzelfde als onze benen voor ons", vertelt Nicole. "Ze kan gewoon met alles meedoen, alleen zit ze in een rolstoel. Op school vinden ze die rolstoel gelukkig allemaal hartstikke gaaf.''

,,Toen Isa mee op wintersport was, zei ze: 'Dat is niet eerlijk, jullie gaan de hele dag van de berg af en ik zit hier'. Daarna is ze begonnen met zit-ski'', vertelt haar moeder.

Ook rijdt Isa paard en oefent ze met een fysiotherapeut. Er wordt extra voorzichtig met haar omgegaan, want spierpijn is gevaarlijk. Er sterven dan spieren af, en die komen niet meer terug.