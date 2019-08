Doorkomst wielrenners Binckbank Tour verrast Helenaveen

HELENAVEEN/NEERKANT - Het is een vrijdagmiddag als zovele in Helenaveen. Weinig doet in het rustieke peeldorp vermoeden dat over enkele minuten een peloton met flink wat wielervedetten door de straten raast. Slechts enkele gifgroene bewegwijzeringspijlen verraden dat de Binckbank Tour Helenaveen aandoet.

Het oog van wielerrecreant Jan van der Schoot valt direct nadat hij zich voor een pitstop op het terras van In d'Ouwe Peel nestelt ,op de pijlen. ,,Passeert hier vandaag de Binckbank Tour?'', vraagt hij serveerster Sandra van Couwenberghe.

Zij kwam pas even daarvoor erachter dat de meerdaagse wielerwedstrijd van het hoogste profniveau de Helenaveense straten op vrijdag doorkruist. ,,Vrijwel niemand in het dorp heeft het erover. Er is amper ruchtbaarheid aan gegeven.''

Dat blijkt ook wel, wanneer ze dorpeling Jan Gerrits vraagt of hij wist van de doorkomst van het wielerpeloton. Gerrits kent alle ins en outs van Helenaveen, maar ook voor hem is de doorkomst van de Binckbank Tour een verrassing. Van Couwenberghe: ,,Als Jan het al niet weet...’’ Dat de doorkomst van de profkoers niet hoog op de agenda stond in Helenaveen, blijkt ook wel bij het plaatselijke toeristeninfoloket. VVV De Peel heeft de Binckbank Tour niet op de evenementenkalender gezet.

Wielerliefhebber Van der Schoot besluit niettemin om te blijven zitten op het terras - In d'Ouwe Peel is een gebruikelijke proviandplaats op zijn vaste rondje, dat ook Helenaveen aandoet - tot het peloton gepasseerd is. ,,Ik drink wel een extra bakje koffie.'' De sportfanaat uit Sint-Oedenrode wist weliswaar dat in de vijfde etappe het peloton, met illustere namen als Dylan Groenewegen, van Riemst naar Venray rijdt, maar niet dat onderweg Helenaveen wordt doorkruist.

Whatsapp

Ook Neerkant is - een paar kilometer eerder op de route - een doorkomstplaats. Een kopgroep van vier aanvalslustige renners heeft het ruime sop gekozen en nadert het dorp van Ernst Jansz met rasse schreden. Een toeschouwer of vijftig heeft zich langs het parcours verzameld. Het lijkt er dus op dat meer Neerkantenaren op de hoogte waren van de komst van de World Tour-wedstrijd dan inwoners van Helenaveen.

,,Ik wist het via mijn zoon Frank. In zijn vriendengroep op WhatsApp ging het als een lopende vuurtje rond. Hij bracht op mij op de hoogte.'' Wielrennen is een aardig populaire sport in Neerkant, als je Hurkmans moet geloven. ,,Het dorp kent redelijk wat recreatieve wielrenners.'' In de persoon van Yara Kastelijn zelfs iemand die het tot de hoogste echelons van het veldrijden heeft geschopt.

Routeboekje

De bewegwijzeringsborden hingen al minstens een week in Neerkant, merkt een toeschouwer op. ,,Als je het routeboekje van de Binckbank Tour niet uit je hoofd kende, kon je het daar al aan zien.'' Een opvallend verschil overigens met Helenaveen, waar de bordjes pas op vrijdagmiddag werden opgehangen.

Het geluid van de motoren zwelt intussen aan. De vier koplopers denderen door Neerkant, niet veel later gevolgd door het peloton, dat in een flits voorbij zoeft. Zo ook enkele minuten later in Helenaveen, waar toch een plukje toeschouwers zich in een bocht heeft genesteld. Zo ook Jan van der Schoot. Serveerster Sandra heeft zich intussen op het balkon van In d'Ouwe Peel geïnstalleerd, om het spektakel met haar camera te vereeuwigen.