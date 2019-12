Doorrijder heeft zich nog niet gemeld na ongeluk met Herma (86) in Deurne: 'We vrezen het ergste voor oma’

DEURNE- De vrouw die is doorgereden nadat ze de 86-jarige Herma van der Putten - Witteveen had aangereden op de parkeerplaats bij zorgcentrum De Nieuwenhof in Deurne, is nog niet gevonden. Haar kleindochter Vikky van der Putten is naarstig op zoek naar meer bewijs nu haar oma in het ziekenhuis ligt. ,,We vrezen voor het ergste.”

Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag 5 december. Herma was rond 13.45 uur op weg naar haar kaartmiddag in het buurthuis waarvoor ze een klein stukje moest lopen. ,,Ze liep de parkeerplaats af en werd op dat moment aangereden door een auto”, vertelt Vikky. ,,Veel mensen zijn naar haar toegesneld. De bestuurster van het voertuig stapte uit, maar stapte vervolgens weer in en reed weg. Ze botste daarbij opnieuw bijna tegen oma aan.”

Haar oma ligt nog steeds in het ziekenhuis. Afgelopen dinsdag is ze geopereerd en dat is goed gegaan. ,,De operatie is geslaagd, maar ze heeft wel een paar infecties opgelopen", zegt Vikky. ,,Het is nu afwachten hoe ze herstelt. Ze kan hierdoor niet verplaatst worden naar een revalidatiecentrum.”

Getuigen gezocht

De politie is volop bezig met het onderzoek, zegt Vikky. ,,Ik ben net teruggebeld. Ze zijn in overleg met het OM om te kijken of ze alsnog een oproep kunnen doen via Bureau Brabant. Hopelijk meldt de doorrijdster zich dan alsnog.”

Een dag na het ongeluk had Vikky een bericht op Facebook geplaatst met een omschrijving van de vrouw. ‘Het is een vrouw van 50-60. Kort donkerblond haar. Reed in een zilvergrijze combo. We hebben sterk het vermoeden dat deze mevrouw vaker bij De Nieuwenhof te vinden is. Delen graag. Getuigen gezocht.’ Tot nu toe heeft niemand zich gemeld.