Dorp van Sinterklaas in Gemert, met Helmondse zegen

Het evenement in Gemert wordt van 22 t/m 24 november gehouden in het Boerenbondsmuseum. Met eenzelfde concept als in Helmond: bezoekers krijgen een rondleiding van een uur door verschillende ruimtes. ,,In elke ruimte zijn Pieten die van alles doen”, aldus Manders. ,,Zo komen de gasten in een Pietenschool, een klompenhuis en bij opa en oma Piet. Die zingen met een platenspeler oude liedjes. Het bezoek eindigt in de werkkamer van Sinterklaas. We gaan rond in groepen van vijftien.”