Dorpsakkoord voor leefbaarheid Neerkant

Het akkoord bevat gezamenlijke projecten waar beide partijen vanuit hun eigen rol een bijdrage aan gaan leveren. Te denken valt ondermeer aan een actieve rol die LVN wil nemen in het opstarten van de dorpscoöperatie en het stimuleren van de veiligheid in en rond het dorp.

Klimaatdoelen

Namens de gemeente was ook Vincent Snels aanwezig voor uitleg over nieuwe projecten op basis van overheidsmaatregelen en wetgeving over onder meer alternatieve energiebronnen. ,,Om de klimaatdoelen te halen is het van belang dat we samen gaan bekijken hoe we een werkwijze kunnen ontwikkelen die bij Neerkant past”, vertelde hij.