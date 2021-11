Dorpscafé Neerkant sluit, familie zet in op Four Lounge & Leisure

NEERKANT - Voor de tweede keer deze week valt er een dorpscafé om door corona. Na Liessel staat nu in Neerkant de horecabroers Van Bussel het water aan de lippen. Ze zijn genoodzaakt om de deuren van het Dorpscafé te sluiten, maar houden wel Four Lounge & Leisure, wat eerst café-zaal Internos heette, in de lucht. Ook hun Playground X in Liessel blijft bestaan.

In januari 2020 begonnen de broers Ronald en Mark van Bussel vol goede moed met de overname en exploitatie van het goedlopende Dorpscafé in Neerkant. Ze werden meteen voor de leeuwen gegooid met een druk carnavalsprogramma voor de boeg. Een goed begin dat volop vertrouwen bood voor de toekomst, vertellen de broers.

Quote Het raakt ons als horecaon­der­ne­mer te hard. Het duurt te lang en is te onzeker voor ons Ronald van Bussel

Meteen daarna kwam corona en daarmee ook de eerste lockdown. Alles ging dicht, zo ook het Dorpscafé. ,,Met de zomer in aantocht mochten gelukkig het terras en café weer open, zij het met de bekende nodige maatregelen.”

Internos

In juni vorig jaar kwam aan de overkant café-zaal Internos in de verhuur. ,,Er kwamen positieve geluiden die het einde van de lockdown aankondigden. Daarom namen we ook deze uitdaging aan. Deze kans gaf ons ook de ruimte om voor onze onderneming Playground X ook voor bedrijven en families feesten te organiseren.”

Recreatieterrein Playground X in Liessel werd in coronatijd helemaal vernieuwd. Ook Internos en het Dorpscafé kregen een nieuwe uitstraling. De naam Internos veranderde in Four Lounge & Leisure en ook de binnenkant werd grondig aangepakt met een inrichting van een grand café.

Het verhaal gaat verder onder de foto

Volledig scherm Archieffoto van PlaygroundX, met op de foto Roel Seijkens (l) en Ronald van Bussel. © René Manders/DCI Media

Wat kon er nog misgaan? ,,Op papier niets, zou je kunnen zeggen. De ondernemersplannen zagen er goed uit”, aldus Ronald van Bussel. ,,Maar vier lockdowns verder kunnen we wel stellen dat het corona is dat met al zijn beperkingen en aanpassingen roet in het eten gooit. Dit scenario heeft niemand kunnen voorzien en corona treft ons allemaal. Maar het raakt ons als horecaondernemer te hard. Het duurt te lang en is te onzeker voor ons. Met pijn in ons hart hebben we de beslissing moeten nemen om per 29 november onze deuren van het Dorpscafé te sluiten.”

Quote Wij hopen dat onze gasten met ons mee verhuizen naar de overkant Ronald van Bussel

Dat is een hard gelag. Vooral voor de Neerkantse jeugd die het Dorpscafé al generaties lang als hun thuishonk beschouwt. Wat er nu met het Dorpscafé gaat gebeuren, is onduidelijk. ,,Wij weten het zelf nog niet, maar gaan niet bij de pakken neerzitten. Wij hopen dat onze gasten met ons meeverhuizen naar de overkant. We hebben er een tijdlang slecht van geslapen, maar we moesten een keuze maken. Voor de Neerkantse gemeenschap en voor ons als ondernemer biedt dat pand meer mogelijkheden. Het beschikt over een grote zaal waar alle dorpsfestiviteiten, koffietafels, feesten en partijen gewoon door kunnen gaan”, vertelt Ronald van Bussel.

Sport kijken en lunchen

,,Wij willen op deze plek hetzelfde gezellige gemoedelijke dorpscafé creëren, waar ze weer sport kunnen kijken en waar ook de dart- en biljartteams van harte welkom zijn. In ons grand café kan iedereen lunchen of een hapje komen eten, en in de zomer genieten van ons groot terras. Je moet van de nood een deugd maken en hopelijk biedt onze keuze niet alleen voor Playground X, maar ook de Neerkantse gemeenschap volop kansen.”