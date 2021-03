Dorpscamping in Gemert breidt uit

GEMERT - Dorpscamping Gemert gaat uitbreiden. Naast de huidige vijfentwintig kampeerplekken komen er nog eens zes extra plekken bij. De nog vrije nieuwe camping aan de Pandelaar in Gemert is erg in trek bij de kampeerders, en kan daardoor wel wat extra plaatsen gebruiken, zegt eigenaar Hans Crooijmans.

Op het huidige terrein van de in 2019 geopende camping is nog ruimte voor die zes extra plaatsen, maar daarvoor is nog wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het gemeentebestuur van Gemert-Bakel is bereid aan die bestemmingsplanwijziging mee te werken, en dus ziet het er naar dat het wel goed komt, verwacht Crooijmans.

Kleinschalig en gezellig

,,Maar met die uitbreiding van zes plaatsen houdt het wel op", zegt Crooijmans. ,,De camping moet wel de kleinschalige en gezellige sfeer behouden die het sinds de start heeft. Verder uitbreiden zou daar afbreuk aan doen. We willen 's ochtends om elf uur met alle gasten een kopje koffie kunnen blijven drinken, al kan dat vanwege corona nu uiteraard niet.”

Quote Onze doelgroep komt hier voor de rust Hans Crooijmans , Dorpscamping Gemert

Deze week is ook bij de Dorpscamping Gemert het nieuwe kampeerseizoen van start gegaan. En zoals verwacht is het meteen druk, vertelt de eigenaar. ,,En dat zal ook de komend tijd ook wel zo blijven. Met Pasen, met Hemelvaart en met Pinksteren wordt het gezien het aantal boekingen behoorlijk vol.”

Geen speeltuintje

Al pas bij het begrip 'druk’ wel een relativering. ,, Dit is natuurlijk maar een kleine camping. En we mikken qua publiek op de vijftig plussers. Die doelgroep komt hier met de caravan of de camper voor de rust. Daarom hebben we hier ook geen speeltuintje of zo. En dat wil we ook zo houden.”

Sinds de opening van de camping aan de noordrand van Gemert in 20129 weten de kampeerders de Dorpscamping goed te vinden. Dat resulteerde onder meer in de recente uitverkiezing tot Camperlocatie van het Jaar onder de kampeerders die gebruik maken van de app Camperconcact.

Constant volle bak

,,Dat is een mooie opsteker natuurlijk, en dat merken we nu ook aan de grote belangstelling", zegt de campingeigenaar daarover. ,,Los daarvan was het hier afgelopen seizoen ook gewoon lekker vol. Ondanks de coronamaatregelen. Vanaf het moment op 15 juni dat het toiletgebouw weer open kon is het tot aan het einde van het seizoen vrijwel constant volle bak geweest.”

Op een van de zes nieuwe plekken die Crooijmans in gebruik wil gaan nemen, moet een trekkershut komen. Daarmee mikt de Gemertenaar welbewust op de toekomst. ,,Grote kans dat mensen die nu met de caravan of de camper komen daar een keer mee stoppen maar wel kleinschalig willen blijven kamperen. Dan is een trekkershut ideaal. En als het aanslaat, gaan we serieus overwegen of we er niet een paar extra hutten bij kunnen bouwen.”