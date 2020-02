Dorpsconferentie over (nieuwe) centrum Someren

Necrologie Afscheid van Ben Spierings in Neil Dia­mond-stijl in De Eendracht

26 februari GEMERT - Na een kort ziekbed is dinsdag Ben Spierings uit Gemert op 60-jarige leeftijd overleden. Spierings was vooral bekend als zanger van de Neil Diamond Tribute Band. Zijn afscheid vindt zaterdag plaats in cultuurcentrum De Eendracht in Gemert.