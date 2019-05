Dorpsgenoten steunen Ilse uit De Rips in haar strijd tegen Lyme

Helemaal gek wordt ze ervan, van het leven in een bed in de woonkamer in een rustige woonstraat in De Rips. Dagen, weken, maanden heeft Ilse Cornelissen (27) er de voorbije jaren in doorgebracht. ,,Ik wil weer een gewoon leven. Of in elk geval een zo gewoon mógelijk leven”, corrigeert ze zichzelf. Wat dat betreft gaat het nu in elk geval de goede kant op, constateert ook haar vriend Willem Lutters (28).