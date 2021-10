Dorpskantoor voor De Mortel: ‘Ik wil het dorp graag levendig houden’

DE MORTEL - De Mortel heeft sinds kort een dorpskantoor. Het is gevestigd aan de Oude Molenweg in het pand waar voorheen de dorpssupermarkt zat en wat sinds februari 2020 leegstond. Casper Kalb is initiator van het dorpskantoor. Hij huurt de ruimte van 150 vierkante meter van Stichting Mortels Belang die eigenaar is van het gehele pand.

,,Ik werkte sinds tien jaar vanuit mijn woonhuis als zelfstandig adviseur ruimtelijke ordening en projectbegeleiding. Daar had ik echter geen echt kantoor, geen spreekkamer, geen vergaderruimte en geen collega’s.”

De ruimte die hij nu heeft ingericht, heeft dat allemaal wél. Behalve de collega’s dan. Graag zou Kalb dan ook enkele medehuurders willen. Dat kunnen mensen zijn die zelfstandig werken, maar ook personen die bijvoorbeeld twee dagen per week vanuit hun huis werken maar wiens thuissituatie daar niet zo geschikt voor is. Er zijn drie werkplekken bij het bureau van Kalb. Er is een ingerichte keuken en een kopieerruimte met het kopieerapparaat van Stichting Dorpsbelang waar verenigingen kunnen printen of kopiëren.

Praktijk

Aan de achterzijde van het pand is nog een aparte ruimte die heel geschikt is voor een praktijk van bijvoorbeeld een psycholoog, diëtiste of iets dergelijks. Die ruimte grenst aan de Sprenkstraat en daar is een aparte ingang, waardoor bezoekers redelijk anoniem naar binnen kunnen.

Kalb wil het dorpskantoor tevens beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld kaartverkoop bij Mortelse evenementen zoals de Krulavonden, het jaarlijkse prinsenraden en het afhalen van fietsroutes als het Mortels Ommetje. Volgens Kalb kan deze service gerust nog uitgebreid worden.

De Mortelnaar is zijn hele leven al sterk verbonden met zijn dorp en wil bij voorkeur gelijkgestemden krijgen als medehuurder. ,,De Mortel hangt aan mij en ik wil er graag een rol in spelen om het levendig te houden. Belangstellenden die er ook zo over denken mogen wat mij betreft binnen komen kijken of het iets voor hen is. Ook een weekje meedraaien op proef is mogelijk.”