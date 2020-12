Dorpsondersteuners Gemert-Bakel gaan over naar stichting

Verande­ring in Gemerts welzijns­werk nu voorkomt ellende straks, hoopt wethouder

28 november GEMERT-BAKEL - De overgang van het welzijnswerk in Gemert-Bakel zorgt voor de nodige onrust. Eerst was er al ophef over de jongerenwerkers. Begin deze week kwamen daar zorgen bij over het vluchtelingenwerk. Vervolgens bleek dat het nodig is om voor de dorpsondersteuners een aparte stichting op te richten. En hoe het verder gaat met de meer dan honderd vrijwilligers, dat is door de privacywetgeving ook nog ongewis.