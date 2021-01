Dorpsoverleg Heusden boos dat herinrichting Vorstermansplein naar 2025 is verschoven: ‘De verkeerde indruk is gewekt’

ASTEN-HEUSDEN - De frustratie loopt op bij het Dorpsoverleg Asten-Heusden. Sinds 2017 wordt al gesproken over een nieuwe inrichting van het Vorstermanplein. Inwoners moeten echter nog vele jaren geduld hebben. De aanpak van het dorpshart is uitgesteld tot minstens 2025. Het ontbreekt de gemeente momenteel aan het benodigde geld. ,,De verkeerde indruk is gewekt.”

Het is een behoorlijke tegenvaller wanneer de officiële brief van de gemeente op de mat ploft. Het Vorstermansplein gaat voorlopig van de agenda, terwijl er al geruime tijd concrete plannen op tafel liggen. Zo werd in februari 2019 al een illustratie aan de lokale politiek gepresenteerd en de reacties waren positief. De doorsteek bij restaurant Bij Paulus gaat eruit, er komt een groot terras, er is ruimte voor speeltoestellen en de parkeerplaats wordt anders ingericht zodat het toch bij evenementen gebruikt kan worden.

750.000 euro nu niet beschikbaar

Voor het eerst stond de herinrichting van het dorpsplein op de begroting, echter zonder dat concrete bedragen erbij. Nadeel voor Heusden is dat de gemeente in het voorjaar van 2020 een huishoudboekje met negatieve cijfers moest presenteren, met noodzakelijke bezuinigingen tot gevolg. Het benodigde bedrag van 750.000 a 800.000 euro komt nu niet beschikbaar.

,,De nota was negatief en om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen moeten harde keuzes gemaakt worden. Één van die keuzes is het doorschuiven van de herinrichting van het Vorstermansplein”, las bestuurslid Ruud Wijnen van het Dorpsoverleg. ,,We begrijpen dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden in deze tijd, maar betreuren het ten zeerste dat de gewekte indruk, die vanaf de start van het initiatief positief geweest is, een misleidende indruk gebleken is.”

We missen onderbouwing

Wijnen mist de onderbouwing waarom de herinrichting voor vijf jaar naar achteren geschoven wordt. Desondanks wil het Dorpsoverleg in goed overleg met de gemeente blijven. ,,We kijken waar kansen liggen om het initiatief eerder op de agenda te krijgen. Bovendien zoeken we naar kleinere oplossingen die we meteen kunnen doorvoeren.”

Aanhoudende bezuiniging en gevolgen coronacrisis

De gemeente Asten benadrukt dat het plan Vorstermansplein zeker niet van de baan is. ,,Maar het klopt dat de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling op 3 november 2020 heeft besloten om verschillende projecten, waaronder het Vorstermansplein, door te schuiven. Dit in verband met aanhoudende bezuinigingen en de financiële gevolgen van de coronacrisis. Wij blijven hierover in overleg met het Dorpsoverleg Heusden.”